Сенатор Шишкин вошел в список баллотирующегося губернатора Шпорта

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Действующий сенатор Александр Шишкин вошел в список кандидатов в члены Совета Федерации, который предоставил в избирком действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, баллотирующийся на новый срок, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
"В список кандидатов в сенаторы от Вячеслава Шпорта вошли действующий сенатор Александр Шишкин, ректор ХГУЭП Юрий Плесовских и замдиректора краевой детской библиотеки Наталья Ляшко", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что остальные кандидаты пока не предоставили в избирком второй пакет документов.