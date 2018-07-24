МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В рамках диалога между парламентариями РФ и США стоит напомнить о необходимости объективного расследования в отношении россиянки Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия").

"Совсем недавно мы принимали в этом зале делегацию Конгресса США, состоялся достаточно прямой, откровенный разговор. Может быть, в этом диалоге можно напомнить о необходимости объективного расследования дела нашей соотечественницы. Обвинительный приговор российской гражданке может стать торжеством политики двойных стандартов американской администрации", — заявил Боярский в ходе пленарного заседания во вторник.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее в официальном заявлении призвала комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека высказать свою позицию и побудить Вашингтон освободить задержанную в США россиянку Бутину.