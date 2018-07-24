МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" предлагает на пост главы комитета ГД по культуре кандидатуру первого зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елены Ямпольской ("Единая Россия"), сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

"Все решения приняты. В соответствии с сегодняшним решением на должность председателя комитета по культуре рекомендована Ямпольская Елена Александровна. На позицию первого заместителя в комитете, которым она занималась…, рекомендован Старшинов Михаил Евгеньевич. Он переходит из комитета по делам национальностей, где тоже сейчас был первым заместителем", — сказал Неверов журналистам во вторник.

Политик уточнил также, что в комитете ГД по делам национальностей рекомендовано назначить депутата Шамсаила Саралиева.