Изъятые у японской делегации на Курилах телефоны находятся у таможенников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл — РИА Новости. Изъятые в аэропорту Южно-Курильска у членов безвизовой делегации из Японии спутниковые телефоны находятся пока у таможенных органов, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Сахалинской таможни Екатерина Подлужная.

Ранее генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявлял, что Япония выразила протест России из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения Южных Курил группой их бывших жителей. Конфискацию телефонов российскими властями Суга назвал "весьма прискорбным" фактом.

"Гаджеты, которые таможенники задержали у японской делегации при посещении Кунашира и Итурупа, являются вещественными доказательствами по двум административным делам. Они возбуждены по двум статьям, — "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и "Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза", — пояснила Подлужная.

По ее словам, российское законодательство предусматривает за данные правонарушения штрафы — либо с конфискацией задержанных предметов, либо без нее.

Поездка 70 японцев по безвизовому обмену состоялась благодаря первому в этом сезоне чартерному авиарейсу из города Накасибэцу на острове Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Посетив могилы предков на этих островах, японцы вернулись в понедельник на Хоккайдо. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.