Назначен новый вице-спикер Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Вице-спикером Крыма, курирующим межнациональный блок, станет Эдип Гафаров, сообщила пресс-служба госсовета республики.

Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его занимаемой должности по собственному желанию.

"Президиум государственного совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова для избрания на должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым", — говорится в сообщении.

На данный момент Гафаров занимает пост главы комитета по межнациональным отношениям.

Ильясов занимал пост вице-спикера с сентября 2014 года.

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