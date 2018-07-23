Слуцкий рассказал, почему перенесли визит французских парламентариев

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Визит французской делегации во главе с председателем Нацсобрания Франсуа де Рюжи в Москву перенесен на осень из-за внутриполитической ситуации во Франции, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Слуцкий сообщил, что де Рюжи планирует выступить на заседании Госдумы 25 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что визит французской делегации может быть перенесен на осень по просьбе Парижа.

"Визит делегации Национального собрания Франции во главе с ее спикером Франсуа де Рюжи перенесен на осень. Соответствующее сообщение поступило буквально несколько часов назад непосредственно от французской стороны. Это не связано с вопросами наших двусторонних отношений и межпарламентских связей. Здесь причины исключительно во внутриполитической ситуации во Франции", — сказал Слуцкий.