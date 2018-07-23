Россия и Судан проведут заседание межправкомиссии в сентябре в Москве

ХАРТУМ, 23 июл — РИА Новости. Заседание межправительственной российско-суданской комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в середине сентября в Москве, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, являющийся ее сопредседателем с российской стороны.

В понедельник он находится в Хартуме, где проводит серию рабочих встреч. В частности планируется, что с российским министром встретится президент Судана Омар аль-Башир.

"Ведется подготовка к проведению заседания межправительственной комиссии в середине сентября текущего года в Москве", — сказал Кобылкин журналистам.