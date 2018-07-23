МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Визит французской делегации во главе с председателем Нацсобрания Франции Франсуа де Рюжи может быть перенесен на осень по просьбе Парижа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Визит французской делегации во главе с председателем Нацсобрания Франции Франсуа де Рюжи может быть перенесен на осень 2018 года по просьбе французской стороны", — рассказал Володин на Совете Госдумы в понедельник.

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о том, что спикер нижней палаты парламента Франции Франсуа де Рюжи планирует выступить на заседании Госдумы 25 июля.