Вице-спикер крымского парламента Ильясов подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Заместитель председателя государственного совета республики Крым Ремзи Ильясов подал заявление об уходе с должности, на которой он находился около четырех лет, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов обратился к председателю госсовета республики Крым Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от занимаемой государственной должности… по собственному желанию", — сообщили в пресс-службе.

Ильясов, глава крупной общественной организации крымских татар, занимал пост вице-спикера с сентября 2014 года. Всего в парламенте Крыма предусмотрено три должности заместителя председателя, оставшиеся две занимают Наталья Маленко и Ефим Фикс.

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