Источник в Совфеде пояснил, почему Долгов может стать сенатором от Хакасии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На замглавы управления президента по общественным проектам Константин Долгова не распространяется так называемый ценз оседлости, поэтому он может быть назначен сенатором от Хакасии, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

Ранее в понедельник глава Хакасии Виктор Зимин предложил трех кандидатов, в том числе, Долгова на место представителя республики в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

"Долгов до управления президента работал в МИД, был уполномоченным МИД по правам человека, демократии и верховенства права, а также послом по особым поручениям. На него требование ценза оседлости не распространяется", — сказал собеседник агентства.

Согласно действующей норме, кандидатами в члены Совета Федерации может быть гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего региона РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению. Исключение делается для имеющих дипломатический ранг послов.

Кроме того, ценз оседлости не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, которые становятся кандидатами в сенаторы, на тех претендентов, которые являются или были федеральными госслужащими в регионе, который их делегирует, а также на имеющих воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции.