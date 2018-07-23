На мандат в Госдуме от Калининградской области претендуют шесть кандидатов

КАЛИНИНГРАД, 23 июл — РИА Новости. Шесть кандидатов претендуют на кресло депутата Госдумы РФ от Калининградской области на довыборах 9 сентября, сообщила журналистам пресс-секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.
"В Калининградской области завершился прием документов от кандидатов на выдвижение в дополнительных выборах депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98. В федеральной избирательной кампании в Калининградской области будет принимать участие шесть кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями", — сказала Буймова.
Документы на выдвижение представили Игорь Ревин, выдвинутый КПРФ, Евгений Викторович Мишин от ЛДПР, экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, выдвинутый партией "Единая Россия", Константин Дорошок от политической партии "Справедливая Россия", Ольга Куземская, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость и Александр Орлов, выдвинутый Коммунистической партией Коммунисты России.
Представитель облизбиркома отметила, что Ревин, Мишин и Дорошок уже получили статус зарегистрированных кандидатов. Документы, необходимые для регистрации кандидата, должны быть представлены не позднее 25 июля.
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