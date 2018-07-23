На мандат в Госдуме от Калининградской области претендуют шесть кандидатов

КАЛИНИНГРАД, 23 июл — РИА Новости. Шесть кандидатов претендуют на кресло депутата Госдумы РФ от Калининградской области на довыборах 9 сентября, сообщила журналистам пресс-секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.

Довыборы в Калининградской области пройдут после того, как депутат Госдумы Алексей Силанов стал главой Калининграда, а прежний глава города Александр Ярошук покинул пост по собственному желанию.

"В Калининградской области завершился прием документов от кандидатов на выдвижение в дополнительных выборах депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №98. В федеральной избирательной кампании в Калининградской области будет принимать участие шесть кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями", — сказала Буймова.

Документы на выдвижение представили Игорь Ревин, выдвинутый КПРФ, Евгений Викторович Мишин от ЛДПР, экс-мэр Калининграда Александр Ярошук, выдвинутый партией "Единая Россия", Константин Дорошок от политической партии "Справедливая Россия", Ольга Куземская, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость и Александр Орлов, выдвинутый Коммунистической партией Коммунисты России.

Представитель облизбиркома отметила, что Ревин, Мишин и Дорошок уже получили статус зарегистрированных кандидатов. Документы, необходимые для регистрации кандидата, должны быть представлены не позднее 25 июля.

Другие новости региона читайте здесь>>