Глава Хакасии предложил кандидатов в сенаторы от республики

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин предложил трех кандидатов на кресло представителя республики в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

"Виктор Зимин выдвинул трех кандидатов на пост представителя республики в Совфеде. Это требование законодательства. Предложены заместитель главы управления президента по общественным проектам Константин Долгов, тележурналист Анна Ахпашева и министр национальной и территориальной политики республики Михаил Побызаков", — сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Долгов не сработался с коллегами в администрации президента.

Также в избиркоме сообщили, что Зимин подал все документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона 9 сентября.

Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.