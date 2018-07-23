Глава Хакасии предложил кандидатов в сенаторы от республики

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин предложил трех кандидатов на кресло представителя республики в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Долгов не сработался с коллегами в администрации президента.
Также в избиркоме сообщили, что Зимин подал все документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона 9 сентября.
Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.