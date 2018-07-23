Лавров отправится в Израиль для обсуждения ситуации в регионе

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Путин оценил отношения между Россией и Израилем Глава МИД РФ Сергей Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений", — сообщили в МИД РФ.