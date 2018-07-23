МИД считает необходимым улучшить продвижение объективного образа России

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Необходимо удвоить усилия по продвижению объективного образа России и ее принципиальной линии в мировых делах, считает замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"К сожалению, не прекращаются попытки демонизировать Россию, дискредитировать ее внутреннюю и внешнюю политику. В этой связи стоить удвоить усилия по продвижению объективного образа, разъяснению принципиальной линии нашей страны в мировых делах, в основе которых опора на международное право и устав Организации объединенных наций, укреплять диалог с конструктивно настроенной зарубежной общественностью, в том числе, западных государств", — сказал он на совещании представителей Россотрудничества за рубежом, проходящем в Москве.

По его словам, очевидно, что в условиях сохраняющейся нестабильности в мировых делах роль культурно-гуманитарных обменов в деле продвижения положительной, объединительной, устремленной в будущее межгосударственной повестки дня, поддержание атмосферы доверия, взаимного понимания, добрососедства будет только возрастать.

Как отметил Карасин, Россия развивается как открытая, дружелюбная миру страна.

"Самоизоляция и конфронтация далеко не наш выбор. Прилагаем значительные усилия для наращивания контактов между людьми. За последнее время удалось достичь впечатляющих результатов на этом направлении", — подчеркнул он.