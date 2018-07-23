Мосгорсуд обязал зарегистрировать экс-главу СУ-155 кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома регистрировать экс-главу строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом на должность мэра столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судья Московского городского суда, рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, постановила — признать незаконным и отменить решение Мосгоризбиркома номер 65/5 от 12 июля 2018 года "об отказе в регистрации кандидата на должность Мэра Москвы Балакина М.Д." Обязать Московскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Москвы М.Д. Балакина, выдвинутого региональным отделением в городе Москве политической партии "Союз горожан", в течение 5 дней со дня вступления решения суда в законную силу", — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что решение может быть обжаловано в Верховном суде РФ в течение пяти дней со дня принятия судом указанного решения.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Двенадцатого июля Мосгоризбирком на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.