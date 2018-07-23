Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" в Забайкальском крае рекомендовало своим кандидатам приостановить предвыборную агитацию во всех пострадавших от паводка районах края, сообщила в понедельник пресс-служба партии со ссылкой на секретаря отделения — первого зампреда краевого заксобрания Сергея Михайлова.

"Двадцать второго июля президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" принял решение рекомендовать нашим кандидатам в заксобрание Забайкальского края, а также кандидатам в местные органы власти воздержаться от участия в активных предвыборных мероприятиях во всех пострадавших районах края", – цитирует пресс-служба слова Михайлова.

Он отметил, что больше других пострадали Сретенский, Шилкинский, Нерчинский, Тунгокоченский, Читинский, Карымский, Дульдургинский и Агинский муниципальные районы, а также столица края – Чита.

"Главное сейчас – чтобы были решены проблемы людей, которые из-за наводнения оказались в тяжелой жизненной ситуации", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, усиленная до 188 человек, которая будет в регионе до момента ликвидации последствий наводнения. Общий ущерб от первой волны оценён в более чем миллиард рублей. В регионе продолжаются дожди, региональный гидрометцентр объявил 10-е подряд штормовое предупреждение из-за ливней.