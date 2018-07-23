Глава Хабаровского края сдал подписи в свою поддержку на выборах

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предоставил в крайизбирком второй пакет документов, необходимый для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщается на сайте правительства края в понедельник.

"В избирком Вячеслав Шпорт предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Кроме того, Вячеслав Шпорт подал сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах будет наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также ряд других документов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о регистрации в качестве кандидата на выборах избирательная комиссия должна принять в течение 10 дней.

Шпорт выдвинут от партии "Единая Россия" как победитель внутрипартийных праймериз.

Кроме него о своем желании баллотироваться заявили еще четыре кандидата: Андрей Петров от партии "Зеленые", Анастасия Саламаха от КПРФ, Сергей Фургал от ЛДПР и Игорь Глухов от "Справедливой России".

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.