ВЦИОМ: половина россиян не ждут изменений в отношениях Москвы и Вашингтона

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Почти половина россиян (48%) не ждут изменений в отношениях РФ и США после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, однако более трети (38%) рассчитывают на улучшение, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, 83% россиян слышали о встрече президентов России и США, состоявшейся 16 июля в столице Финляндии.

"Каждый второй (48%) опрошенный считает, что отношения после встречи лидеров двух стран не изменятся, еще 38% думают, что отношения между Россией и США улучшатся. Обратного мнения придерживаются 3% респондентов", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Теперь ожидания лишь немного позитивнее, если сравнивать нынешние данные с результатами опроса, проведенного еще до саммита, 10 июля. Улучшение отношений тогда прогнозировали 35% россиян, ухудшение — 1%. Более половины (52%) респондентов высказывали мнение, что двусторонние отношения РФ и США не изменятся после встречи в Хельсинки.

По данным компании "Медиалогия", за период с 27 июня по 19 июля в российских СМИ было 53 тысячи сообщений с упоминаниями этой встречи. "Медиалогия" провела анализ публикаций за указанный период по собственной базе СМИ, включающей более 45 тысяч источников.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.