В МИД рассказали об обозначенных Путиным приоритетах работы дипслужбы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обозначил приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы на совещании послов и постоянных представителей России, которое прошло 19-20 июля в Москве, сообщает МИД.

Как отмечается в комментарии на сайте министерства, выступление Путина, открывшего первую пленарную сессию, стало главным событием программы совещания.

"Глава государства затронул наиболее важные для нашей страны международные вопросы, отметил успехи внешней политики России и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы. Главный ориентир – обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Выполнение этой задачи потребует расширения международного сотрудничества на всех направлениях с опорой на доказавшие свою востребованность принципы, закрепленные в действующей концепции внешней политики Российской Федерации — самостоятельность, реализм, прагматизм, многовекторность, взаимный учет интересов", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также, как отмечается в комментарии, "состоялось предметное обсуждение ключевых задач российской дипломатической службы в целях последовательной реализации внешнеполитического курса страны".

Помимо этого дипломаты рассмотрели "вопросы сотрудничества с зарубежными государствами и интеграционными объединениями, экономической кооперации, противодействия новым вызовам и угрозам, информационной и консульской работы, укрепления связей с российскими соотечественниками, ресурсно-кадрового обеспечения деятельности министерства иностранных дел".