Антонов рассказал о закрытых консультациях с США по договору о РСМД

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Закрытые консультации по договору о РСМД с американцами ведутся, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Закрытые консультации у нас идут. Я был всегда противником того, чтобы рассказывать детали о переговорах и общаться через СМИ. Я всегда был за то, чтобы все проблемы, все шероховатости обсуждать в закрытом режиме и давать уже международной общественности, общественности США и России уже результаты. Говорить, как мы достигли этих договоренностей, сколько было слез или улыбок — это было бы неправильно, выступаю за то, чтобы сохранить договор РСМД на сегодняшний день как он был подписан", — заявил он, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".