Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Трампом и ЧМ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои недавние международные контакты, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

Также обсуждались отдельные вопросы внутрироссийской повестки дня и инициатива продления до конца года безвизового въезда в РФ для обладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Участники совещания обсудили итоги международных контактов главы российского государства за последнее время, включая российско-американский саммит, состоявшийся в Хельсинки 16 июля", — сообщили в пресс-службе.

"Помимо этого, состоялось обсуждение инициативы по использованию паспорта болельщика ЧМ-2018 в качестве документа для безвизового въезда иностранных граждан на территорию РФ до конца года", — отметили в Кремле.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.