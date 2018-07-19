Гагарина, Волчек, Губерниев и Михалков стали доверенными лицами Собянина

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и президент международного союза КВН Александр Масляков стали доверенными лицами кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, следует из документов Мосгоризбиркома, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в четверг Мосгоризбирком зарегистрировал 130 человек в качестве доверенных лиц Собянина.

В списке доверенных лиц также телеведущая Елена Малышева, актер Юрий Куценко, художественный руководитель Московского театра под руководством Табакова Владимир Машков, художественный руководитель МДИ имени Ермоловой Олег Меньшиков.

Кроме этого, доверенными лицами стали ректор РГСУ Наталья Починок, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, бывшая художественная гимнастка Светлана Хоркина, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, художественный руководитель театра сатиры Александр Ширвиндт и певица Ирина Дубцова.