Виктория Скрипаль стала кандидатом на выборах в ярославскую облдуму

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Ярославской области в четверг зарегистрировала на выборы в ярославскую облдуму список кандидатов от партии эсеров, в который входит Виктория Скрипаль — родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей,

"Список "Справедливой России" зарегистрирован сегодня ", — сказала РИА Новости представитель облизбиркома. Ранее сообщалось, что Виктория Скрипаль значится в списке партии эсеров. Она выдвигается в первом территориальном списке по десятому избирательном округу – это часть Фрунзенского района, в котором она проживает.

Собеседница агентства отметила, что к настоящему моменту для участия в выборах зарегистрированы списки партий "Яблоко", "Единая Россия", ЛДПР и "Коммунисты России".

В единый день голосования 9 сентября в Ярославской области пройдут выборы депутатов Ярославской облдумы и глав муниципалитетов.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.