"Яблоко" и "Родина" направят наблюдателей на выборы мэра Москвы

Девушка во время голосования на избирательном участке в Москве. Архивное фото

Девушка во время голосования на избирательном участке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Наблюдателями на выборах мэра Москвы в сентябре впервые станут члены партий, чьи представители не участвуют в выборном процессе, среди них — партии "Яблоко", "Родина" и Партия роста, сообщил в четверг РИА Новости член Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

"Важное решение, можно сказать, беспрецедентное, которое мы сегодня приняли, — те партии, которые не имеют кандидатов в мэры, но которые пересекли в предыдущих выборах в Госдуму порог в 3% — тоже получили право направить своих представителей в наш штаб. Это три партии — "Яблоко", "Родина" и Партия роста. Таким образом семь партий будут принимать участие", — сказал Венедиктов.

Он отметил, что партия "Яблоко" уже направила в Общественный штаб по наблюдению за выборами соответствующий запрос.

"Мы их возвращаем в избирательный процесс, несмотря на то что у них нет кандидата", — отметил Венедиктов.

Помимо них и наблюдателей от Общественной палаты столицы, в корпус наблюдателей за выборами войдут и кандидаты в мэры Москвы, либо их представители.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 12 июля на заседании зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.