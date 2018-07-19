Си Цзиньпин посетит ВЭФ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Восточный экономический форум в России, его ждут в качестве главного гостя форума, заявил журналистам посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Да, китайская сторона это подтвердила устами самого председателя Си Цзиньпина. Об этом было сказано после российско-китайского саммита 8-9 июня в Китае", — сказал Денисов.

"Более того, мы ожидаем председателя Си Цзиньпина в качестве главного гостя этого мероприятия", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.