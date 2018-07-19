Путин рассказал, что будет, если не начать сейчас работу по продлению СНВ-3

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Если не начать сейчас работу по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то через полтора года он просто закончится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот обращаю ваше внимание на то, что в 2021 году заканчивает действие договор СНВ-3. Так, по большому счету, мы могли бы и без него даже еще несколько лет назад. Но все-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится, его не будет", — сказал Путин, выступая на совещании российских послов и постпредов в МИД.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.