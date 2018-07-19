Путин заявил о начале пути к позитивным изменениям в отношениях с США

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Путь к позитивным изменениям в отношениях с Америкой, которые по многим параметрам хуже, чем во времена "холодной войны", проложен, но в США есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву отношения с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужна другая позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения. Мы говорили об этом, конечно, и на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При всей разнице взглядов мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам даже хуже, чем во времена "холодной войны", — сказал Путин, выступая на собрании послов и постоянных представителей в МИДе.

Он отметил, что накопившиеся за годы проблемы не решить за несколько часов. "На это никто и не рассчитывал, тем не менее, полагаю, что путь к позитивным изменениям начат", — подчеркнул Путин.

Президент отметил важность состоявшейся полноформатной встречи в Хельсинки с лидером США Дональдом Трампом, которая "была в целом успешной, привела к полезным договоренностям". "Мы видим, что в Соединенных Штатах есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке", — добавил Путин.

Развивая эту мысль, президент отметил, что эти силы "готовы жертвовать вопросами обеспечения своей собственной безопасности", интересами своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке. "В частности, например, имею в виду интересы государства Израиль, ведь мы говорили, в том числе, и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии. Судя по всему, это никого не интересует", — заявил Путин.

Лидер РФ отметил, что они также готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет контракты и российский рынок. "Готовы жертвовать рабочими местами в самих Соединенных Штатах, пускай немногочисленными, но все-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнерами. Счет идет на десятки тысяч, а может быть, даже пойдет на сотни тысяч", — заключил Путин.