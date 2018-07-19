Россия желает восстановления отношений с Грузией, заявила Захарова

ТБИЛИСИ, 19 июл – РИА Новости. Россия заинтересована в восстановлении добрососедских отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2".

"Мы заинтересованы в полномасштабном восстановлении добрососедских российско-грузинских отношений. Это соответствует коренным интересам народов наших стран, и с российской стороны никаких препятствий нет, прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма", — сказала Захарова.

Она добавила, что санкционный список грузинской стороны "Отхозория – Татунашвили" никак не повлияет на отношения с Россией, так как это не связано с российской стороной.

"Список "Отхозория-Татунашвили", так же как и трагические инциденты, которые произошли с этими гражданами, не имеют никакой связи с Россией, поэтому этот список никак не окажет влияния на грузино-российские отношения. Это решение конфронтационное и провокационное", — заявила Захарова.

Парламент Грузии в марте этого года большинством голосов принял резолюцию о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Документ был принят совместно депутатами из правящей команды и оппозиционерами. Основанием для принятия резолюции стали убийство в 2016 году на грузино-абхазской границе гражданина Грузии Гиглы Отхозория и смерть в феврале этого года в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили. Данной резолюцией парламент поручил правительству представить так называемый "список Отхозория — Татунашвили", в который войдут лица, обвиняемые и осужденные за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью граждан Грузии. В данный список вошли 33 человека.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.