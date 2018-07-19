Правительство выпустило книгу о работе министерств и ведомств

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский кабмин выпустил книгу "Работа правительства России в 2012-2018 годах".

Кабмин издал книгу о работе кабмина. 413 страниц. 1150 экзмепляров. 22 фотографии. Много букв. Много цифр. Захватывающие графики. В память о бывших, в назидание нынешним. pic.twitter.com/QtcoojdOVa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2018 г.

Издание было презентовано журналистам правительственного пула. В нем содержатся ключевые решения, некоторые важные факты и показатели. Тираж составил 1150 экземпляров.

Книга подготовлена департаментом пресс-службы и информации аппарата правительства по материалам министерств и ведомств. Полную версию материалов, представленных в сборнике, можно найти на сайте кабинета министров.