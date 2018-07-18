Косачев поспорил с послом Германии о воссоединении Крыма с Россией

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев поспорил с послом Германии в Москве Рюдигером фон Фричем на тему воссоединения Крыма с Россией.

"Основа нашей политики не изменилась. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать и продвигать наши отношения по как можно более широкому спектру направлений. К счастью, нам это удается. Мы прилагаем усилия, чтобы содействовать этому в области культуры, науки, торговли — это все сферы, где отношения очень динамично развиваются", — заявил немецкий посол на встрече с российским сенатором в среду.

По словам посла, это, однако, не освобождает две страны "от обязанности решать задачи, которые сами по себе не разрешатся даже по прошествии определенного времени". Так он отреагировал на заявление Косачева по кризису на востоке Украины, что "время, которое прошло, все-таки свидетельствует в пользу того, что такая политика жесткой критики России, практически солидарности с Украиной по тому, что происходит в регионе, скорее конфликт затягивает, нежели чем содействует его благополучному разряжению".

В частности, фон Фрич употребил в отношении изменения статуса Крыма слово "аннексия", которая, по его словам, не будет признана Германией.

"Нам нужно найти пути, как с этим обходиться. Что касается конфликта на юго-востоке, то мы думаем, что при наличии доброй воли с обеих сторон существуют возможности разряжения этого конфликта. Были сделаны предложения, которые встретили поддержку российского президента. Германия и Франция будут неутомимо работать над решением конфликта, чтобы создать условия для развития отношений с Россией", — заявил посол.

Косачев на этом отметил, что готов обсуждать тему Крыма — не его статуса, а того, что происходит в этом регионе, — только с теми, кто там бывал лично. "Мы абсолютно открыты для любых иностранных гостей в республике Крым и думаем, что чем больше там будет людей из-за рубежа, тем более объективным будет восприятие этой ситуации и за рубежом в целом, и в ЕС, и, в частности, в Германии", — отметил сенатор.

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Фон Фрич продолжил гнуть свою линию. "В 1960 годы у нас говорили, как папа Римский может говорить о вопросах предотвращения беременности, если он к таким вопросам вовсе непричастен", — сказал он.

"Это в нашу пользу аргумент, скорее, нежели чем в вашу", — парировал Косачев.

Немецкий посол остался непреклонен. "Никто не заставит нас отречься от наших международных принципов и принципов международного права", — заявил он.

"Мы в течение 50 лет не признавали аннексию СССР прибалтийских стран. СССР нам даже запрещал их признавать, тем не менее, это не поменяло нашу позицию по отношению к этим странам", — добавил фон Фрич.

Косачев отметил, что эти ситуации сравнивать нельзя. "В Крыму ситуация принципиально противоположная, и делать вид, что эти ситуации можно сравнивать, это означает, на мой взгляд, просто отступать от тех ценностей, которые провозглашает ЕС, Германия и где на самой вершине интересы людей, а не какие-то формальные соображения", — указал сенатор.

Посол признал, что германские власти, "конечно, едины с вами в том, что есть право на волеизъявление и что надо учитывать волю людей в определенных регионах, но есть вопрос, чье согласие нужно получить, нужно задействовать и такие структуры, как ОБСЕ, ООН".

Косачев попросил напомнить, кем был организован референдум в Косово.

"Именно пример Косово отлично пригодится, чтобы показать, что было не так сделано в Крыму. Запад сделал все с точки зрения решения вопроса в рамках международного права — поднимал тему в ОБСЕ, в ООН. Но везде был только отказ в разрешении вопроса. Что касается Крыма — там была другая ситуация. Был ли вопрос обсужден в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ? Нет", — заявил посол.

Заканчивая обмен аргументами, Косачев напомнил, что Запад нигде не спрашивал разрешения на бомбардировку Белграда.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".