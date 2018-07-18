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Политика

Видеонаблюдение на довыборах в Госдуму организуют за счет бюджета

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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыборы в регионах РФ. Архивное фотоВыборы в регионах РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Видеонаблюдение на избирательных участках организуют в ходе дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва в семи одномандатных округах, средства на это предполагается выделить из федерального бюджета, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Избиратель в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"В настоящее время у нас есть понимание и уверенность в том, что деньги на организацию видеонаблюдения на дополнительных выборах в Государственную Думу по семи одномандатным округам из федерального бюджета будут выделены. И видеонаблюдение будет организовано в форматах и размерах не менее чем на президентских выборах", — сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

На заседании в среду Центризбирком утвердил порядок организации видеонаблюдения на избирательных участках и в территориальных избиркомах в ходе предстоящих довыборов, а также трансляции изображения с видеокамер в интернет и последующего хранения этих материалов. Доступ к записям с любых участков теперь смогут получить все избиратели того конкретного одномандатного округа, где состоятся такие выборы.

"Чтобы снять все спекуляции совершенно необоснованные, мы доработали этот проект постановления… Мы максимально либерализовали доступ к видеоматериалам с избирательных участков на предстоящих выборах, чтобы доступ могли получить не только избиратели и иные лица, присутствующие на конкретном избирательном участке, как у нас в было в предыдущем положении, но и все избиратели и участники избирательного процесса по всем избирательным участкам, даже если они осуществляли видеонаблюдение у себя дома", — сказала в ходе заседания глава ЦИК Элла Памфилова.

Со своей стороны, член Центризбиркома Антон Лопатин отметил, что в основе утверждаемого ЦИК документа — порядок применения видеонаблюдения, который применялся на прошедших 18 марта президентских выборах; к довыборам в него был внесён ряд дополнений.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Первое дополнение — пункт 4.3, по которому ТИК с использованием служебного портала по возможности осуществляет контроль за подсчетом голосов в нижестоящих участковых избирательных комиссиях, а избирательная комиссия субъекта РФ — за установлением итогов голосования в нижестоящих территориальных избирательных комиссиях", — рассказал член ЦИК.

Он пояснил, что это позволит вышестоящим комиссиям осуществлять контроль за тем, что происходит при подсчёте голосов и установлении итогов голосования. Второе дополнение заключается в том, что существенно упрощён доступ к видеозаписям, повторил Лопатин.

"Если ранее доступ могли получить избиратели и иные участники избирательного процесса только по одному избирательному участку, где они находились в день голосования, или в помещении территориальной избирательной комиссии, и указавшие в жалобах на нарушение своих прав, то в представленном порядке право доступа имеют все избиратели и иные участники избирательного процесса, а это наблюдатели, члены комиссий, в том числе с правом совещательного голоса", — пояснил он.

"Следовательно, доступ к видеоматериалам на выборах в избирательном округе будут иметь избиратели соответствующего округа, в соответствии с 67-ым законом", — уточнил член ЦИК.

Веб-камера на избирательном участке. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Что касается выборов других уровней, которые также состоятся в регионах страны в единый день голосования 9 сентября, видеонаблюдение там может быть организовано по решению соответствующих избирательных комиссий, организующих эти выборы, напомнил Лопатин. ЦИК рекомендовал им разработать и утвердить свои документы, регламентирующие порядок видеонаблюдения, используя эти общие подходы, определенные Центризбиркомом.

Центризбирком назначил на единый день голосования 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Так, выборы пройдут в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.

Голосование в ходе довыборов пройдёт в общей сложности на более чем 3,5 тысячах избирательных участков, в том числе на 103-х, образованных за рубежом. По оценкам ЦИК, проголосовать на этих выборах смогут свыше 3,6 миллиона избирателей, из которых более 85-ти тысяч находятся за границей.

 

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