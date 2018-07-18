Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного Совета РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста распоряжения, в состав президиума вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Бурятии Алексей Цыденов.