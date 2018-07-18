Эдельгериева назначили спецпредставителем по вопросам климата

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Руслана Эдельгериева своим спецпредставителем по вопросам климата, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить на советника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата", — говорится в тексте указа.

Кроме того, Путин подписал распоряжение о назначении Эдельгериева руководителем межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития.