Дегтярев представил свою программу на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев представил свою программу, с которой он пойдет на выборы мэра Москвы в сентябре.

"Программу я могу вам показать. Вот она, уже в печати. Называется "Дегтярев. Москва 2.0", — сказал Дегтярев.

Он добавил, что программа содержит раздел по экономике свободному времени, столичной форме управления, "целям и задачам уровня 2.0", раздел "От модернизации к эффективности инфраструктуры", разделы, посвященные защите русского языка и русской истории, перспективам экономического комплекса, а также развитию русской культуры.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигавшемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.