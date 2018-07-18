Путин похвалил Собянина за работу на посту мэра

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за его работу на посту градоначальника, отметив, что он продемонстрировал свою способность брать на себя ответственность и вести открытый диалог с москвичами.

"Городские власти порой жестко и эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые, но на что хотел бы обратить внимание: ко всем этим людям нужно прислушиваться. И в этой связи подчеркну, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей",- заявил Путин, выступая на Urban Forum.

Президент также отметил, что на сегодняшний день Москва стала законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды