Путин 19 июля выступит на совещании послов и постпредов

Президент РФ Владимир Путин во время интервью Fox News в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время интервью Fox News в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля выступит на совещании послов и постоянных представителей РФ, где обсудит вопросы, связанные с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого июля 2018 года президент России Владимир Путин выступит на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации. В выступлении главы государства будут обозначены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией. В их числе — дальнейшее укрепление роли России на международной арене, защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития экономики страны и повышения качества жизни населения, обеспечение прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что особое внимание будет уделено вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием распространению терроризма и экстремизма, с участием России в урегулировании региональных конфликтов и кризисов.