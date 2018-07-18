Встреча министров России и Японии в формате "2+2" пройдет в ближайшее время

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2" пройдет в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Он напомнил, что по итогам встречи в мае президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ была зафиксирована договоренность провести вскоре встречу министров иностранных дел и обороны в формате "2+2".

"Я вам могу сказать, что эта встреча состоится в ближайшее время, но официально дата будет объявлена в установленном порядке по линии МИД и Минобороны", — сказал Галузин, отвечая на вопрос о том, известны ли ему даты переговоров.

Предыдущая встреча в формате "2+2" глав МИД и Минобороны России и Японии состоялась в Токио в марте прошлого года.

Кроме того, по словам Галузина, 22-24 июля состоится визит в Москву председателя верхней палаты японского парламента Тюити Датэ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.