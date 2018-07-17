Два министра правительства Карачаево-Черкессии ушли в отставку

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов освободил от должностей двух членов регионального правительства – министра финансов Рустама Эльканова и министра труда и социального развития Мурадина Кемова, написавших заявления об отставке, сообщили РИА Новости в администрации руководителя республики.

"Эльканов и Кемов ушли в отставку в связи с переходом на другую работу", — сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, где именно продолжат карьеру экс-министры.

Сорокадвухлетний Эльканов возглавлял минфин Карачаево-Черкесии с марта 2011 года, 58-летний Кемов работал в должности министра труда с сентября 2015 года.

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