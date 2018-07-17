Депутаты в четверг встретятся с 64 российскими послами

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В четверг депутаты всех фракций Госдумы встретятся с 64 российскими послами, сообщил во вторник глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"В четверг мы встретимся с 64 послами РФ, представляющими три континента – это Азия, Африка и Латинская Америка. На встрече выступит руководство Госдумы", — сказал Слуцкий в ходе заседания комитета по международным делам.

Ожидается, что мероприятие откроет спикер ГД Вячеслав Володин, в нем примет участие также и руководство всех думских фракций.

"Предполагаем, что выступят все лидеры фракций, затем три посла — по одному от каждой страновой группы. Это знаковое заседание. Это послы в государствах, которые поддерживают Россию на международных площадках, и на которые мы обращаем свой взгляд в плане расширения межпарламентского взаимодействия", — заключил он, отметив, что мероприятие пройдет в рамках расширенного заседания комитета по международным делам.