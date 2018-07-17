ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Сенаторы готовы в рамках осенней сессии обсуждать правительственные законопроекты, которые кабмин определит как приоритетные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на встрече руководства палаты с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе совещания обсуждалась реализация "майского указа" президента РФ.

"Все приоритетные законопроекты правительства мы готовы включить в осеннюю сессию", — сказал Матвиенко.

Она отметила, что необходимо избегать забюрократизированности в системе принятия решений, оперативно сформировать пакет первоочередных законопроектов, которые требуют безотлагательного рассмотрения. Спикер подчеркнула, что для совершения прорыва во многих сферах социально-экономической политики "нужна новая законодательная база, времени для раскачки нет".

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.