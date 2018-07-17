Начальник челябинского управления лесами ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов подал губернатору заявление об увольнении по собственному желанию, оно удовлетворено, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Ранее челябинская природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности главного управления лесами и подведомственных ему лесничествах. Так, отмечается, что в области складывается негативная ситуация с лесными пожарами, недостаточно укомплектованы пожарно-наблюдательные вышки и мачты, пожарные машины, лесопожарные трактора.

По данным надзорного ведомства, главное управление лесами области долго не может завершить передачу пожарной техники и пожарного инвентаря "Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области" в лесничества. В адрес Блинова было внесено представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства.

"Подтверждаю факт подачи заявления Виктором Васильевичем Блиновым об увольнении по собственному желанию с должности начальника главного управления лесами Челябинской области с 23 июля. Прошение рассмотрено губернатором региона Борисом Дубровским и удовлетворено", — сказал собеседник агентства.

Власти региона благодарят Блинова "за эффективную, квалифицированную, долгосрочную и добросовестную работу", добавил он.

Федечкин не уточнил, кто теперь возглавит управление лесами региона.