Путин сообщил, что с Трампом удалось обсудить все подготовленные вопросы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе его встречи с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки были обсуждены все вопросы, заранее подготовленные их помощниками.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в столице Финляндии.

"Нет. Мы обсуждали, вот все вопросы, которые я сказал, в разной степени соглашались и в чем-то не соглашались, но это были все вопросы, которые были заранее согласованы нашими помощниками для сегодняшнего обсуждения", — сказал Путин в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, все ли вопросы удалось обсудить или какие-то из них решили оставить на потом.