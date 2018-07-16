Путин выглядел убедительнее Трампа, считает аналитик

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе первого полноформатного саммита в Хельсинки выглядел убедительнее американского коллеги Дональда Трампа, в адрес которого последует вал критики со стороны элит США, считает главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

Как прошел саммит

Он объяснил это тем, что Трампу не удалось заставить Путина оправдываться за "неправильное поведение России".

"Конечно, он был более успешным, чем прогнозировалось. Видно, что стороны опасаются и не хотят конфронтации и нацелены на диалог — это очевидно. Иначе бы не было совместной пресс-конференции. В этом смысле (саммит) очень успешный", — заявил в беседе с РИА Новости эксперт.

Он отметил, что благодаря саммиту стало ясно, что национальные интересы двух стран не слишком расходятся.

"Я бы оценил эти переговоры как очень хорошие. Безусловно, я думаю, президенты сблизились", — отметил Межуев.

Критика будет

По словам эксперта, Путин выглядел лучше, чем Трамп во время пресс-конференции, что станет для американского президента большой проблемой, поскольку последует критика со стороны политической элиты США — как от оппозиционно настроенных демократов, так и однопартийцев — республиканцев, а это, отметил Межуев, главное.

"Проблема заключается в том, что, к сожалению, этот саммит вызовет немало критики со стороны демократической оппозиции, может быть, даже части республиканцев. Может, скажут, что он был не слишком жестким в отношении Путина, не смог заставить Путина признать факт вмешательства в выборы, что он не жестко отстаивал американскую точку зрения по вопросам о Сирии и Украине", — пояснил эксперт.

Собеседник агентства объяснил предстоящий вал критики тем, что у российского лидера не было задачи критиковать американского коллегу — "сказать Трампу в лицо, как он не любит американский империализм", у президента США задача раскритиковать Путина, в свою очередь, была.

"Он (Трамп) находился между двух огней — между желанием улучшить отношения с Путиным, провести успешную пресс-конференцию и сделать так, чтобы общественное мнение не восприняло это как сдачу", — заявил эксперт, отметив, что американскому лидеру не удалось сделать так, чтобы президент РФ оправдывался.

В связи с этим, по словам Межуева, можно ожидать, что, приехав в Америку, Трамп попытается сказать что-то антироссийское, чтобы сгладить ситуацию.

Критика есть

Ряд сенаторов-демократов США в понедельник выступил с жесткой критикой в адрес президента Дональда Трампа по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, к ним присоединились и представители республиканской партии, членом которой Трамп является.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн уже назвал саммит Трампа и Путина "трагической ошибкой". Председатель комитета по международным делам сената США республиканец Боб Коркер разочарован саммитом в Хельсинки, но в то же время выступил за налаживание отношений с Россией.

Второй саммит

Еще один сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что президент Трамп перекладывает ответственность за "российскую агрессию" на Америку.

"При таком внутриполитическом расколе, консолидированная позиция невозможна. В этой связи есть опасность, что подобный саммит не по причине того, что президенты что-то не поделили, а по причине того, что США не готовы к полномасштабному диалогу из-за отсутствия единой консолидированной позиции", — сказал эксперт.

Для того, чтобы второй саммит состоялся, перед Трампом стоит задача — отбить критику внутри собственной страны по поводу того, как прошел саммит в Финляндии, и очень сильно менять общественный климат, а также климат в его собственной партии, отметил Межуев.