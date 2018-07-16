Путин выглядел убедительнее Трампа, считает аналитик

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе первого полноформатного саммита в Хельсинки выглядел убедительнее американского коллеги Дональда Трампа, в адрес которого последует вал критики со стороны элит США, считает главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.
Как прошел саммит
"Конечно, он был более успешным, чем прогнозировалось. Видно, что стороны опасаются и не хотят конфронтации и нацелены на диалог — это очевидно. Иначе бы не было совместной пресс-конференции. В этом смысле (саммит) очень успешный", — заявил в беседе с РИА Новости эксперт.
Он отметил, что благодаря саммиту стало ясно, что национальные интересы двух стран не слишком расходятся.
"Я бы оценил эти переговоры как очень хорошие. Безусловно, я думаю, президенты сблизились", — отметил Межуев.
Критика будет
"Проблема заключается в том, что, к сожалению, этот саммит вызовет немало критики со стороны демократической оппозиции, может быть, даже части республиканцев. Может, скажут, что он был не слишком жестким в отношении Путина, не смог заставить Путина признать факт вмешательства в выборы, что он не жестко отстаивал американскую точку зрения по вопросам о Сирии и Украине", — пояснил эксперт.
Собеседник агентства объяснил предстоящий вал критики тем, что у российского лидера не было задачи критиковать американского коллегу — "сказать Трампу в лицо, как он не любит американский империализм", у президента США задача раскритиковать Путина, в свою очередь, была.
В связи с этим, по словам Межуева, можно ожидать, что, приехав в Америку, Трамп попытается сказать что-то антироссийское, чтобы сгладить ситуацию.
Критика есть
Ряд сенаторов-демократов США в понедельник выступил с жесткой критикой в адрес президента Дональда Трампа по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, к ним присоединились и представители республиканской партии, членом которой Трамп является.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн уже назвал саммит Трампа и Путина "трагической ошибкой". Председатель комитета по международным делам сената США республиканец Боб Коркер разочарован саммитом в Хельсинки, но в то же время выступил за налаживание отношений с Россией.
Второй саммит
"При таком внутриполитическом расколе, консолидированная позиция невозможна. В этой связи есть опасность, что подобный саммит не по причине того, что президенты что-то не поделили, а по причине того, что США не готовы к полномасштабному диалогу из-за отсутствия единой консолидированной позиции", — сказал эксперт.
Для того, чтобы второй саммит состоялся, перед Трампом стоит задача — отбить критику внутри собственной страны по поводу того, как прошел саммит в Финляндии, и очень сильно менять общественный климат, а также климат в его собственной партии, отметил Межуев.