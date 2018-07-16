И. о. нижегородского замгубернатора подал документы на довыборы в Госдуму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. И. о замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подал документы для участия в довыборах в Госдуму, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Довыборы в Госдуму будут проводиться в связи с тем, что Владимир Панов, выигравший выборы в этом округе в 2016 году, в январе 2018 года стал главой Нижнего Новгорода и досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы.

"Сватковский стал победителем предварительного голосования "Единой России" по довыборам в нижнюю палату российского парламента по нижегородскому одномандатному избирательному 129-му округу, набрав 74,35% голосов. 16 июля он подал документы для участия в довыборах в Госдуму. По мнению Сватковского, многие задачи, стоящие перед регионом, необходимо решать на федеральном уровне", — говорится в сообщении.

Довыборы в Госдуму по 129-му округу пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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