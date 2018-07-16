Путин озвучил предложения российской стороны к США

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. В ходе саммита в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу подумать над выстраиванием двухсторонних отношений на долгосрочной основе и создать экспертный совет для решения двусторонних проблем. Кроме того, российская сторона предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору, а также передала Вашингтону предложения по стратегической стабильности и нераспространению оружия. Об этом российский лидер рассказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки.

Подумать над философией

Путин рассказал, что предложил Трампу подумать над философией выстраивания двухсторонних отношений на долгосрочной основе.

"Конечно, пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций, в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи мы высказали предложение президенту Соединенных Штатов подумать не только над практическими вопросами, но и над выстраиванием философии выстраивания двухсторонних отношений на долгосрочной перспективе", — сказал президент РФ.

"К такому процессу было бы полезно привлечь опыт экспертов, хорошо знающих историю, нюансы российско-американского взаимодействия", — добавил он.

В связи с этим он рассказал, что Россия предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях.

Стратегическая стабильность

"К процессу (выстраивания долгосрочных двухсторонних отношений — ред.) полезно было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих историю, нюансы российско-американского взаимодействия. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных, который бы занялся поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести двустороннее сотрудничество на устойчивую позитивную траекторию", — сказал Путин.

Президент РФ также сообщил, что Россия передала США свои предложения по сотрудничеству в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Считаю важным — мы говорили об этом — отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", — заявил Путин.

Президент России отметил необходимость дальнейшей совместной работы по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье.

Предложение по антитеррору

"Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье, тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и тематика размещения оружия в космосе", — сказал Путин.

Среди предложений, озвученных российской стороной в ходе саммита в Хельсинки — и воссоздание рабочей группы по антитеррору.

"Контакты по линии спецслужб полезно переместить на системную основу. Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору", — сказал Путин.