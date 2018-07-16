Переговоры России и США продолжались четыре часа

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Российско-американские переговоры в целом, включая личную беседу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, продлились почти четыре часа и завершились.
С российской стороны в расширенных переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
С американской стороны за столом госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, старший советник совета национальной безопасности по России Фиона Хилл и американский посол в Москве Джон Хантсман.
Ранее Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока в планах этого нет.
Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава российского МИД Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.