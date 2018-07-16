Переговоры России и США продолжались четыре часа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Российско-американские переговоры в целом, включая личную беседу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, продлились почти четыре часа и завершились.

Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа, а на переговоры в расширенном составе — 1 час 45 минут. Встреча в узком составе в итоге длилась 2 часа 10 минут.

С российской стороны в расширенных переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко и российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

С американской стороны за столом госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, старший советник совета национальной безопасности по России Фиона Хилл и американский посол в Москве Джон Хантсман.

Ранее Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока в планах этого нет.

Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава российского МИД Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.