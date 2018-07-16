Сурайкин выдвинулся в гордуму Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента РФ, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин возглавил общемуниципальный список в депутаты гордумы Екатеринбурга, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

"Максим Сурайкин возглавил общемуниципальную тройку списка свердловского отделения партии ("Коммунистов России")", – сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте горизбиркома, в список партии также вошли командир Свердловского областного студенческого транспортного отряда "Экспресс" Алексей Чижев и врио первого секретаря свердловского комитета партии Дмитрий Зенов.

Лидер "Коммунистов России" участвовал в президентских выборах, которые прошли 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, получивший более 76% голосов избирателей. Сурайкин занял седьмое место среди восьми кандидатов, набрав 0,68% голосов избирателей.

Ранее Сурайкин заявлял РИА Новости, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Политик пояснял, что родился в столице и хотел бы побороться за "будущее счастье города", отметив, что вопрос его участия в выборах будет решать пленум, политбюро партии.

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