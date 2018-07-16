Депутат Госдумы Жигарев вернулся к работе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава экономического комитета Госдумы Сергей Жигарев, которого ранее избил неизвестный, в понедельник вернулся к работе, передает корреспондент РИА Новости.

Жигарев появился на заседании совета нижней палаты парламента.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный избил Жигарева рядом с подъездом его дома на севере Москвы, следствие изучает запись с камеры видеонаблюдения. Источник во фракции ЛДПР сказал РИА Новости, что они расценивают произошедшее исключительно как бытовой конфликт.