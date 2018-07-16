Россия готова к диалогу по вопросу о статусе торгпредства Франции

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В МИД РФ заявили о готовности к диалогу по вопросу о статусе торгового представительства Франции в России, пока российская сторона не получала уведомлений о его закрытии.

"С удивлением ознакомились с комментариями неназванного французского дипломатического источника о том, что "французское торговое представительство в Москве закрывается из-за лишения МИД России дипломатического статуса". Во-первых, французская сторона не уведомляла о закрытии представительства", — сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Во-вторых, российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством. Если решение о закрытии торгпредства Франции будет принято, то надо чётко понимать — это исключительное желание французской стороны. Мы — за развитие торговых связей", — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на французский дипломатический источник, что представительство по торговле посольства Франции в РФ закрывается в связи с лишением дипломатического статуса.