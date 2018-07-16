Экс-мэр Калининграда подал документы в избирком на довыборы в Госдуму

КАЛИНИНГРАД, 16 июл — РИА Новости. Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук представил в областную избирательную комиссию документы на дополнительные выборы в Государственную думу РФ, сообщила журналистам пресс-секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.

Довыборы в Калининградской области проходят из-за того, что главой Калининграда стал депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Силанов. На освободившееся место депутата Госдумы от этой же партии баллотируется экс-мэр Калининграда Александр Ярошук.

"В рабочую группу по приёму и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссии избирательного округа №98, 16 июля представил документы Александр Ярошук", — сказала представитель избиркома.

Центральная избирательная комиссия РФ заверила список кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутых "Единой Россией" по одномандатным избирательным округам. В список включена кандидатура Ярошука для участия в дополнительных выборах. Буймова отметила, что ранее документы в областную избирательную комиссию представили Евгений Мишин, выдвинутый ЛДПР, и Игорь Ревин от КПРФ.

В единый день голосования 9 сентября в Калининградской области пройдут выборы федерального, регионального и муниципального уровней. Часть избирателей Калининградской области, относящейся к одномандатному избирательному округу №98, будет выбирать депутата Госдумы. В Калининграде пройдут дополнительные выборы депутата калининградской областной Думы по одномандатному округу №6. В четырех муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов окружных советов.